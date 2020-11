“Un filo rosso contro la violenza sulle donne”: eventi lungo un anno per USL e UCS

E' un percorso, un filo rosso, lungo tutto un anno di iniziative che USL e UCS lanciano per tenere alta l'attenzione sul fenomeno. Dal tema della violenza sulle donne a quello della disparità di genere e delle pari opportunità, fino alla discriminazione sul lavoro e alla conciliazione fra tempi del lavoro e della vita familiare. Iniziative che culmineranno con una fiaccolata a torce rosse nel centro storico il 25 novembre 2021: “La fiaccolata accenderà la notte contro il buio della violenza – scrivono – con l'impegno a non far mai spegnere la luce e l'attenzione su questi temi”.