SOLIDARIETÀ Un gesto dal cuore: donato all'ISS presepe e addobbi natalizi per ringraziare i sanitari Il presepe è stato realizzata da Mimma Zavoli e Marco Mancini. Insieme donato anche un albero di natale da Mara Verbena

Un gesto che viene dal cuore quello compiuto dagli autori del presepe, Mimma Zavoli e Marco Mancini e da Mara Verbena che ha donato l'albero di Natale all'Istituto di Sicurezza Sociale.

Due simboli di queste feste che diventano ancora più importanti in un anno così difficile. All'interno del presepe le statue di medici, infermieri e altri operatori sanitari per ringraziarli del duro lavoro svolto in questo 2020 che sta per passare e del tanto lavoro che dovranno ancora compiere nei prossimi mesi.

"Ci tengo a ringraziare gli autori di queste opere - sottolinea il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta - una nota di colore che all'ospedale fa sempre bene vedere".

Nel servizio l'intervista a Roberto Ciavatta (Segretario di Stato alla Sanità) e Marco Mancini (autore presepe)

