Un gruppo di genitori scrive ai sindacati: basta alle assemblee in orario scolastico

Hanno preso carta e panna e hanno scritto alle organizzazioni sindacali un gruppo di genitori per "far presente il notevole disagio che attualmente viene causato alle famiglie dall’organizzazione di ripetute assemblee sindacali per gli insegnanti durante l’orario di apertura delle scuole".

I figli frequentano le scuole dell'infanzia, elementari o medie e lamentano come a distanza di sole due o tre settimane, si è prevista la chiusura ripetuta della scuola (e il relativo servizio mensa non sempre garantito) per due volte nelle scuole dell’infanzia, due volte nelle scuole elementari e due volte nelle scuole medie, in giorni non coincidenti tra loro in modo da creare doppio disagio per le famiglie che hanno più figli di età diverse.

Le famiglie sottolineano che, a fine anno, molti lavoratori sono in difficoltà con la richiesta di ferie o permessi. "A differenza dello sciopero - scrivono - le assemblee, soprattutto quando ripetute a breve distanza di tempo, potrebbero essere organizzate al di fuori dell’orario scolastico". I disagi, evidenziano, non riguardano solo le famiglie, ma anche i bambini che si trovano a subire ancora ripetute discontinuità didattiche.

Un sindacato moderno, concludono, dovrebbe prestare più attenzione ai disagi che vengono arrecati alle famiglie, organizzando al di fuori dell'orario scolastico le riunioni.