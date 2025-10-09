“Un lunga esperienza politica intensamente vissuta”: RF ricorda Carlo Franciosi

Una delle figure più significative della vita sociale e politica di San Marino, esempio per le nuove generazioni. Così Mara Valentini, presidente Repubblica Futura, ricorda e presenta l'evento “Carlo Franciosi, una lunga esperienza politica intensamente vissuta” giovedì 16 ottobre alla Sala del Castello di Serravalle.

Medico dermatologo, Capitano Reggente, consigliere e fondatore di Alleanza Popolare prima e grande sostenitore e consigliere di Repubblica Futura poi, Franciosi è stata una figura importante della vita politica sammarinese, evidenzia Ingrid Casali: “Con questo appuntamento – aggiunge – vogliamo ricordarlo e presentarlo ai giovani che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

"Ricordiamo Carlo Franciosi, un nostro amico, abbiamo percorso un tratto di vita assieme - sottolinea Mario Venturini, presidente onorario Repubblica Futura - l'abbiamo apprezzato, un uomo garbato, colto, intelligente e sensibile, dotato della qualità dell'ironia ed era una penna straordinaria. Era un pezzo che volevamo fare qualcosa in onore di Carlo, gli avevamo già dedicato una sala della nostra sede e quindi l'occasione dei 90 anni della sua nascita è stata propizia per pensare di ricordarlo e quindi di incontrare la gente che l'ha conosciuto e gli ha voluto bene".

Con Carlo ci siamo conosciuti all'Università di Bologna, ricorda Fernando Bindi, ci ha lasciato numerosi scritti che testimoniano il suo forte impegno morale e l'alto interesse istituzionale per la Repubblica: “La sua presenza nell'aula consiliare era quasi sempre caratterizzata da un passione smisurata”. Era un uomo colto, ironico e riservato, aggiunge Bindi, ma sempre attento alla partecipazione democratica e al confronto costruttivo.