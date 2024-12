SAN MARINO “Un luogo d'altri tempi”: al via la 22° edizione del Natale delle Meraviglie La magia del Natale delle Meraviglie torna ad avvolgere il centro storico in un emozionante viaggio tra i valori e i simboli più tradizionali delle festività.

La magia del Natale delle Meraviglie torna ad avvolgere il centro storico in un emozionante viaggio tra i valori e i simboli più tradizionali delle festività. Un viaggio in un “luogo d'altri tempi” con luminarie eleganti ed installazioni ispirate ai temi classici del Natale.

"Noi pensiamo di poter offrire anche quest'anno un Natale molto bello e particolare - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato Turismo - questo è un Natale che io mi aspetto anche molto importante dal punto di vista dei numeri". "Ci ispira sempre molto questi scenari bellissimi di San Marino - aggiunge Alberto Di Rosa, CEO founder Nextime Eventi - e quest'anno abbiamo voluto portare per il primo anno la vera tradizione del Natale".

Non solo il villaggio degli Alpaca tra le novità di questa edizione. Spazio anche alle baite di Babbo Natale e dei Carillon. A pochi passi di distanza poi la Giostra dei Ricordi per immergersi nelle atmosfere dell'800 e come nelle migliori tradizioni natalizie non mancano l'Ice Park e i mercatini in via Eugippo e via Felicissima.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Alberto Di Rosa (CEO founder Nextime Eventi)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: