BILANCIO Un mandato lungo e intenso. La Giunta uscente di Borgo Maggiore fa il punto sull'attività svolta Il Capitano uscente Federico Cavalli, non ricandidato nelle imminenti elezioni, ricorda e sottolinea l'importanza di andare a votare

Alla fine di un mandato che sarà sicuramente ricordato per la durata eccezionale di sei anni rispetto ai canonici cinque, la Giunta uscente di Borgo Maggiore, non ricandidata nelle prossime elezioni, tira le somme su quanto fatto e su quanto resta ancora da fare per il Castello, partendo dai numeri. Nei conti della Giunta sono stati lasciati 38.400 euro, il doppio rispetto a quanto presente nel 2014.

“Tra i primi lavori da ricordare – sottolinea il Capitano uscente Federico Cavalli – l'installazione, su nostra richiesta, di tre autovelox”. C'è poi l'inizio della posa dei sottoservizi con AASS partita nel 2015 ma ancora da concludere. Tra i lavori principali svolti esclusivamente con i fondi della Giunta: il campetto multifunzione sotto il monte, la sala studio pubblica “Il Mercatale” e, inaugurato proprio ieri, il restauro del grottino vicino scala Mengozzi aperti a tutti per riunioni o cene.

C'è poi l'informatizzazione dei locali della giunta e la creazione di un sistema online per la prenotazione delle sale pubbliche. Risistemata e modernizzata la casa del castello e introdotto il wifi nel centro storico di Borgo. Ci sono anche punti però ancora irrisolti, tra cui: la posa dei sottoservizi nella parte alta del centro storico, il parcheggione di cui è presente solamente il progetto, i lavori all'istituto musicale, la restaurazione dei portici e la copertura della piazza con la pietra di San Marino.

Tante collaborazioni per feste eventi e mostre culturali oltre alla creazione del “Buon compleanno Borgo”. Consolidati i gemellaggi esistenti, portato avanti il mercato tradizionale del giovedì e rimborsato gli ambulanti che non hanno potuto svolgere le proprie attività a causa del covid. Infine un ringraziamento, sottolinea Cavalli, ad AASS e all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.



