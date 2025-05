SANITÀ “Un minuto per la tua salute”: attivo il nuovo progetto dell'ISS Si tratta di contenuti audio, video e immagini creati con la collaborazione dei professionisti dell'ospedale per diffondere informazioni sanitarie

Presentato all'Istituto per la Sicurezza Sociale il progetto “Un minuto per la salute”: contenuti audio, video e immagini creati con la collaborazione dei professionisti dell'ospedale per diffondere informazioni sanitarie.

Tutti i contenuti multimediali sono fruibili tramite i canali social dell'Istituto, sul sito iss.sm e sull'app SMSalute: “Oltre a informare ed educare – afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità – il progetto rafforza il rapporto di fiducia tra cittadini e sanitari”.

"Un progetto che riteniamo estremamente importante - aggiunge Gabriele Donati, direttore UOC Medicina Interna - per comunicare ancora meglio quello che viene svolto all'interno dell'ISS e anche per cercare di spiegare meglio anche quali possono essere le problematiche relative alle patologie di cui sono affetti i nostri assistiti".

"Si tratta del completamento di un percorso avviato tanto tempo fa - evidenzia Francesco Bevere, direttore generale ISS - allo scopo di rendere possibile che i cittadini fino in fondo sappiano quanto tecnicamente e umanamente il personale dell'ente sia vicino loro non soltanto nelle circostanze di ricovero o ambulatoriali ma sempre, in ogni momento".

