"Un mondo di musica" alla Cava dei Balestrieri. Il Direttore IMS: "Una grande emozione"

Il saggio finale è uno dei momenti più attesi dagli allievi dell'Istituto Musicale, ma anche da insegnanti e genitori. A coronamento di un anno di lezioni, i ragazzi possono condividere con le famiglie il lavoro svolto, imparando anche a gestire il rapporto con il pubblico. “Un mondo di musica” rientra negli appuntamenti della Rassegna “La festa della musica”, per il secondo anno alla Cava dei Balestrieri. E anche questa volta, è stato un successo. “Sono stati coinvolti tantissimi ragazzi” - racconta il direttore dell'IMS Paolo Santi.

“L'orchestra dell'Istituto musicale con allievi e insegnanti contava ben 58 elementi più i 105 del coro. Un bellissimo colpo d'occhio sulla Cava, piena di bambini e ragazzi che cantavano, tanto pubblico. È stata una grande emozione per noi”. Sono stati proposti brani celebri dal mondo e generi musicali diversi. Un momento speciale, che acquista valore in un tempo in cui la socialità è stata frenata dalla pandemia. “La nostra attività è stata molto penalizzata dal periodo del Covid", spiega Santi "Abbiamo dovuto limitare tutte le attività collettive che sono quelle più belle e stimolanti per i ragazzi. Avere quindi la possibilità di riprenderle è stata una boccata d'ossigeno. Poi vedere i nostri ragazzi così entusiasti e coinvolti per un evento, ci ha ripagato di tutte le fatiche, perché organizzare un evento di questo tipo significa tanto lavoro per tante persone”.

