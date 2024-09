Un morto in Piemonte, danni in Lombardia, allerta arancione in Emilia Romagna

Allerta maltempo oggi in quasi tutta Italia: rossa in Veneto; arancione in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana; gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Vento forte a San Marino, con un brusco calo delle temperature. Ma non sono stati riscontrati problemi, informa la Protezione Civile del Titano.

Piogge molto intense in Piemonte e si conta la prima vittima: un uomo che stava lavorando col trattore è stato travolto a Feletto (Torino) dalla piena del torrente Orco. Il disperso ha 58 anni e sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, mentre continua il maltempo.



I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4 con decine di interventi a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, dove si registrano una serie di allagamenti. A Mattie, poco più di 700 metri di altitudine, è esondato il rio Gerardo nella frazione Giordani ed è crollato il ponte superiore in paese, travolto da un masso: secondo le prime informazioni, sono isolate venti persone in borgata Combe.

Sono circa una ventina gli interventi effettuati dai vigli del fuoco in mattinata e altrettanti quelli in coda per cui è stata fatta richiesta, a causa del maltempo che si è abbattuto su Milano. Quattro auto sono rimaste bloccate in panne nel sottopasso allagato.



Il rio è tracimato anche a Bussoleno, paese a circa 450 metri di quota, interrompendo la statale 24 e isolando la borgata Santa Petronilla, con 30 persone. In Val Chisone i violenti temporali che si susseguono hanno trasformato in fiumi alcune strade a Perosa Argentina, portando anche detriti sulla provinciale 166, e a Villar Perosa.