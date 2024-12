NATALE "DI UNA VOLTA" Un Natale di comunità: la Giunta di Castello accende le tradizioni e i cuori di San Marino Città Luminarie, presepi e canti tradizionali animano le contrade e le curazie: un omaggio alla memoria e al senso di appartenenza della comunità sammarinese

La Giunta di Castello di Città ha dato il via alle festività natalizie accendendo luminarie in diverse zone della capitale e celebrando un Natale all’insegna della tradizione e del senso di comunità.

Le iniziative hanno coinvolto contrade storiche e curazie come il Crocefisso, Casole, Santa Mustiola e Murata, dove i comitati civici e le associazioni hanno animato i luoghi della vita quotidiana con feste, presepi e cori natalizi. Il centro storico e l'area Ex Tiro si sono distinti per la partecipazione attiva dei residenti, unendo famiglie e vicini in momenti di condivisione.

La Giunta ha sottolineato l'importanza di mantenere vivi questi legami, rinnovando l’atmosfera di un Natale "di una volta", fatto di piccole cose e grandi sorrisi, ricordando l’importanza di essere una comunità unita e viva.



