"Un'onta per il Paese", Attiva-Mente su San Marino ancora assente dalle Paralimpiadi.

Per il terzo quadriennio consecutivo San Marino potrebbe non essere rappresentato alle Paralimpiadi. E' amareggiata Attiva-Mente per quella che definisce 'ipotesi, allo stato attuale molto plausibile'. A sei mesi esatti dall'inizio dei Giochi di Parigi che celebrano l'inclusione a livello planetario, San Marino si ritrova nuovamente ai margini.

"Sul tavolo - prosegue l'Associazione - pare ci sia ancora da risolvere la questione del mancato riconoscimento del Comitato Paralimpico Sammarinese (CPS)", rispetto alla quale non sappiamo se siano in corso o vi siano mai stati contatti in questi dodici anni, tra le autorità del Governo sportivo sammarinese e l'International Paralympic Committe (IPC) per spiegarne le ragioni.

Una vicenda che risale al 2006 e che vede una grave mancanza di rispetto verso gli atleti disabili. "Meritano, al pari di chiunque altro, di poter inseguire i propri sogni e di rappresentare con orgoglio il proprio Paese sulla scena internazionale".

Attiva-mente si rivolge poi alle istituzioni, per 'dirimere le criticità e promuovere e sostenere per il futuro lo sport paralimpico. Una situazione inaccettabile, un'onta per il Paese'.

