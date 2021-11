"Un'opera fantastica": presentato il 19° Natale delle Meraviglie, in Città dal 27 novembre al 6 gennaio

Sentiamo Andrea Prada e Filippo Francini

Il Natale delle Meraviglie 2021 a San Marino sarà “un'opera fantastica”: il progetto targato Andrea Prada è tuttora work in progress ma ruota intorno ad arte ed opere come elementi dominanti dello storytelling, insieme a stupore e fantasia.

Cuore attrattivo dell'evento, le installazioni: su tutte l'effetto scenico delle rocce del Monte Titano che spunteranno dalla pavimentazione di Piazza della Libertà a rappresentare - opere del Maestro Lunati - la Natività impreziosita dai giochi di luce e il mapping su Palazzo Pubblico e gli edifici circostanti, ma anche il Bosco incantato/giardino botanico in Campo Bruno Reffi, il Villaggio degli Elfi nell'area ex pattinaggio; la stella luminosa davanti alla Pieve; le sfere natalizie giganti in Via Donna Felicissima; i Guardiani della Fiaba su Via Eugippo; l'astronave di Babbo Natale sulla terrazza panoramica; la slitta scenografica in Galleria Carisp.









E poi la pista di pattinaggio in Cava dei Balestrieri, il Xmas Circus in Piazzale 2 Bus e gli immancabili mercatini con 32 casette in totale, distribuite tra Via Eugippo e Via Donna Felicissima. Novità, il campo di addestramento giovani Cupidi agli Orti Borghesi, iniziativa di Marlù in collaborazione con associazione Lunghi Archi e Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco, con un fine benefico: il dono di un dispositivo di ossigenoterapia al Reparto pediatrico dell'ospedale di San Marino.

Percorso un po' tortuoso quest'anno per il Natale: il bando andato deserto, i ritardi accumulati, l'incarico per l'organizzazione conferito in corsa, ma ora le premesse per dare ai sammarinesi il Natale che meritano ci sono – assicurano dalla Segreteria di Stato per il Turismo.

Nel video le interviste ad Andrea Prada, direttore creativo del Natale delle Meraviglie 2021 e Filippo Francini, Direttore Dipartimento Turismo.