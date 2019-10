Un opera "stellare"

Sentiamo Rossano Ferrari

Lo Sputnik è stato il primo satellite artificiale della storia mandato in orbita dall'unione sovietica il 4 ottobre del 1957. Il 4 ottobre del 2017, 60 anni dopo, al Museo dei cosmonauti e della scienza di Mosca, l'artista Rossano Ferrari ha consegnato una sua opera commemorativa in ricordo del grande evento.

Dipinto che è stato scelto per "volare in orbita" dagli ingeneri aerospaziali russi nella stazione spaziale internazionale. L'opera è stata tagliata per avere dimensioni e peso idoneo ad essere portati sulla ISS ed è rimasta in orbita per circa 7 mesi.

Nel servizio l'intervista all'artista Rossano Ferrari