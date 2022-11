Un orologio ad edizione limitata per i 180 anni della Gendarmeria

Per il 180° anniversario della fondazione del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, l'orologeria svizzera SQUALE ha dedicato una Limited Edition di soli 80 pezzi al mondo. Orologio dotato di una cassa in acciaio inossidabile 316 L di 44 mm, movimento automatico calibro Sellita SW 200-1, vetro zaffiro bombato, corona e fondello a vite per una impermeabilità fino a 600 mt. Due i cinturini: uno in acciaio maglia Milano ed uno in caucciù con chiusura in acciaio ad ardiglione. È stato poi personalizzato con il marchio della Gendarmeria impresso sul quadrante. La casa svizzera si è prestata ad analoghe realizzazioni per la Polizia di Stato italiana e l'Arma dei Carabinieri.

“È un progetto - spiega Lea Ciacci, titolare dell' esercizio che lo commercializza a San Marino - a cui abbiamo lavorato con passione da subito grazie anche alla disponibilità del Comandante della Gendarmeria Colonnello Maurizio Faraone. In tanti anni di attività abbiamo toccato con mano quanto la nostra Repubblica abbia grandi potenzialità in questo settore. Il mondo del collezionismo è ampio e ci guarda sempre con interesse. Lo testimoniano gli ordini per questo nuovo orologio arrivati anche da Usa, Argentina e Francia”.

L'orologio costa 1.590,00 euro, e parte dei proventi derivanti dalla sua commercializzazione saranno devoluti a favore dell'attuazione di progetti nel settore della sicurezza in Repubblica.