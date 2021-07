Un pallone per tutti: la lezione d'integrazione di "super calcio"

“Super Calcio” . E' in corso a San Marino un progetto inclusivo della Federazione sammarinese Gioco Calcio impegnati a costruire azioni di gioco e ad affiatarsi come squadra, si divertono senza rendersi conto del messaggio di inclusione che lanciano da questo campo di Faetano: ragazze e ragazzi, alcuni dei quali delle Federazione sammarinese Sport Speciali imparano a dare il meglio di sé, con sacrificio e impegno, mai da soli. ‘Super Calcio’ è il camp estivo organizzato dalla Federazione sammarinese Gioco Calcio, il primo progetto totalmente inclusivo, in sei sedute di allentamento. E' un contenitore sportivo culturale dedicato alle bimbe e ai bimbi di età compresa fra i 6 e i 16 anni, completamente gratuito. Tra loro otto ragazzi con varie forme di disabilità a misurarsi con compagni provenienti dal mondo del calcio giovanile sammarinese. Attività calcistica, non sociale. concentrata esclusivamente sull’apprendimento e la pratica di questo sport di squadra. Dribblando l'esclusività, puntando a prolungare questa sperimentale esperienza estiva.

Nel video l'intervista a Maurizio Ceccoli, Pres Commissione CSD Onu Fabio Lepri responsabile progetto CEF della FSGC