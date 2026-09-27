SODALIZIO Un Patto di Amicizia nel nome di Little Tony È stato sottoscritto dal Castello di Serravalle con i comuni di Tivoli, Montebelluna e Valdobbiadene, dove l'artista ha vissuto. Ad inaugurare la mostra fotografica alla Sala Polivalente, la figlia del grande artista sammarinese, Cristiana Ciacci

Nel giorno della Festa del Castello, Serravalle ha celebrato un legame nel nome di Little Tony. Sottoscritto un patto di amicizia con Tivoli, la città dove l’artista è nato, e con Montebelluna e Valdobbiadene, luoghi ai quali è stato legato per diversi anni.

Prima della firma, una suggestiva rievocazione storica in costume all’interno delle mura del Castello, affidata ai Fanciulli e alla Corte di Olnano, insieme ai figuranti arrivati da Sulmona.

Alla presenza dei Segretari di Stato Gatti e Belluzzi, il Capitano di Serravalle Andrea Crescentini, l’assessore al Turismo di Montebelluna Debora Varaschin e il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese hanno sottoscritto il patto, alla presenza anche della figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci. Un percorso al quale hanno contribuito, per Serravalle, anche i consiglieri di Giunta Vittorio Brigliadori e Gloria Menghi. Per l’occasione Serravalle ha stretto un patto di amicizia anche con Gradara, rappresentata dal sindaco Filippo Gasperi.

Primo atto concreto dell’intesa nel nome di Little Tony, l’inaugurazione della mostra fotografica allestita nella Sala Polivalente di Serravalle, intitolata proprio al grande artista, che ha sempre rivendicato con orgoglio la propria cittadinanza sammarinese. Le immagini sono state messe a disposizione da Roberto Valerio, amico intimo di Little Tony, al quale ha dedicato un museo a Valdobbiadene. Una giornata carica di emozione soprattutto per Cristiana Ciacci, che ha accolto con particolare gioia le iniziative dedicate alla memoria del padre.

Nel servizio le dichiarazioni di: Andrea Crescentini (Capitano di Castello di Serravalle); Debora Varaschin (Assessore Turismo Montebelluna); Luciano Fregonese, (Sindaco Valdobbiadene); Vittorio Brigliadori (consigliere Giunta Serravalle) Filippo Gasperi (Sindaco Gradara); Roberto Valerio (amico di Little Tony); Cristiana Ciacci (figlia di Little Tony)

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