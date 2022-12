3 DICEMBRE "Un percorso per l'affermazione del noi": la Reggenza parla al Concordia in occasione delle varie iniziative Un atto inusuale a conferma dell'attenzione al tema disabilità. In mattinata confronto sulla fatica e la solitudine del caregiver

Non è usuale che la Reggenza parli fuori da Palazzo Pubblico e la rottura del protocollo al Teatro Concordia, in occasione di una delle iniziative organizzate per la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, lascia trapelare una attenzione che vuole andare oltre alla formalità. I Capitani Reggenti parlano di disabilità non in termini di malattia, di problema da superare, ma come risorsa su cui investire, si soffermano sul concetto di limite, creato da chi pensa di non poterlo superare, sull'importanza di affrontare- insieme- un percorso per l'affermazione del noi.

“La vera libertà è possibile solo superando ogni barriera fisica o intellettiva” hanno detto venerdì a Palazzo i Capi di Stato, nel ricevere la commissione CSD Onu che in questo 3 dicembre ha messo al centro di un convegno il tema forte del caregiver e dell'assistente personale. Una occasione per fare rete insieme ad associazioni, politica, sindacato, genitori e formatori, le testimonianze di chi vive a stretto contatto con le persone con disabilità. Per cogliere e prevenire bisogni, e superare - insieme - gli ostacoli.

Nel video l'intervista a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità ed a Vincenzo Zoccano, già sottosegretario alla Famiglia e Disabilità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: