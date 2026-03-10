GIGANTE DEI MARI Un pesce luna lungo oltre due metri trovato senza vita a Marina di Ravenna Nei giorni scorsi l’animale era stato già avvistato al largo in evidente difficoltà ed era stato temporaneamente riportato in mare aperto. Nonostante i tentativi di soccorso, però, il pesce non è riuscito a sopravvivere.

Un pesce luna lungo oltre due metri trovato senza vita a Marina di Ravenna.

Un gigante del mare, lungo oltre due metri e mezzo e pesante circa quattro quintali, è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Marina di Ravenna. L’insolito ritrovamento è avvenuto questa mattina nei pressi della diga, dove un passante ha segnalato la presenza dell’enorme animale alla Capitaneria di porto.

Si tratta di un esemplare di pesce luna, una delle specie più affascinanti e curiose dei mari. Nei giorni scorsi l’animale era stato già avvistato al largo in evidente difficoltà e, grazie all’intervento dei biologi del Cestha e della Capitaneria, era stato temporaneamente riportato in mare aperto. Nonostante i tentativi di soccorso, però, il pesce non è riuscito a sopravvivere ed è stato ritrovato spiaggiato qualche giorno dopo.

Il pesce luna è il più grande tra i pesci ossei esistenti: gli adulti possono pesare mediamente tra i 200 e i 400 chilogrammi e, nei casi più eccezionali, arrivare anche a dimensioni molto maggiori. La sua forma particolare – schiacciata lateralmente e quasi priva di coda – lo rende inconfondibile. Nonostante l’aspetto imponente, è un animale totalmente innocuo per l’uomo e si nutre soprattutto di meduse, plancton e piccoli crostacei.

Saranno ora gli esperti a effettuare gli accertamenti necessari per capire con precisione le cause della morte del grande animale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: