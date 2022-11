SOLIDARIETÀ Un piccolo gesto che vale molto: donare parte della spesa per la giornata della Colletta Alimentare

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. È il motto del Banco Alimentare, che anche quest'anno a San Marino, come in Italia, ha organizzato la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. In oltre 13mila supermercati migliaia di volontari hanno invitato a donare cibo a lunga conservazione che, nei giorni successivi, verrà distribuiti a più di 7mila strutture caritative (a San Marino alla Caritas). Sul Titano quest'anno l'iniziativa ha il patrocinio della Reggenza, che ha definito la colletta un gesto che rispetta la dignità di chi non oserebbe chiedere e che al contempo rende “più umano” colui che lo compie.

"Sono tutti prodotti scelti per le esigenze di queste persone - spiega un volontario del Banco Alimentare, Sauro Manzaroli -. Il carrello con le donazioni si riempie velocemente". Si dona pasta, passata di pomodoro, olio e altro cibo a lunga conservazione. Sono 55 le famiglie sammarinesi in difficoltà, fa sapere la Caritas, oltre ai 117 ucraini assistiti. A loro arriveranno gli alimenti donati, assieme all'affetto di chi ha partecipato. "Ci troviamo tutti ogni tanto in difficoltà - commenta una signora dopo aver donato un sacchetto - e dobbiamo tutti dare una mano, anche se con poco". "Una cosa bella da fare - le fa eco un altro donatore - e tutti gli anni fa piacere partecipare. Si avvicina il Natale ed è giusto pensare un po' anche agli altri".

