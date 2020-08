EDUCAZIONE Un piccolo gesto per un grande obiettivo: la Scuola Media consegna le donazioni del progetto di solidarietà Raccolti 18 mila euro, parte consistente alla Protezione Civile

Consegnate alla Scuola Media di Fonte dell'Ovo le donazioni del progetto solidarietà di quest'anno. Alla Protezione Civile una parte consistente del ricavato dal progetto educativo, orientato a fare acquisire ai ragazzi la consapevolezza dell'importanza della solidarietà, si accompagna ormai da 25 anni una raccolta fondi indirizzata ad associazioni sammarinesi che operano sul Titano ed in altre parti del mondo. Le attività che hanno coinvolto alunni ed insegnanti si svolgono in particolare nel periodo natalizio, prima dello stop dovuto al Covid, così anche quest'anno sono stati raccolti 18 mila euro. Proprio per via dell'emergenza sanitaria il consiglio di istituto della Scuola Media ha deciso di destinarne una parte consistente del ricavato alla Protezione Civile di San Marino. Presente alla consegna anche il Segretario Belluzzi, che ha sottolineato l'importanza di un progetto che avvicina tanti ragazzi alle realtà sammarinesi impegnate nel volontariato. “I contributi dei più giovani sono quelli che hanno per noi più valore” hanno detto i rappresentati delle associazioni, sottolineando l'importanza di tenere vivo il legame con parti del mondo che l'emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova. Il progetto proseguirà anche nel corso dell'anno scolastico che si aprirà a breve: resta solo da definire il tipo di attività, che dovranno rispettare le regole anti contagio.

Nel video l'intervista al Preside Remo Massari



