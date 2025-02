LEGAME Un ponte vivo e autentico con gli USA: Fabbri e Bevitori a Detroit per la festa di Sant'Agata L'importanza delle radici comuni

Legami che si consolidano grazie alla presenza delle Istituzioni, il contatto diretto che cementa il senso di appartenenza, le radici culturali e l'identità sammarinese anche nel cuore degli Stati Uniti. Il Segretario di Stato per l'Industria Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori sono stati accolti nella sede del San Marino Social Club, a Troy nello Stato del Michigan, per celebrare la ricorrenza della compatrona Sant'Agata. Ad accompagnarli il referente dei rapporti con le comunità all'estero del Dipartimento Affari Esteri, Roberto Moretti. Un momento conviviale organizzato dal Presidente Mauro Bianchini, insieme al Vice Presidente Sandro Vincenti e ad altri soci che li ha fatti sentire “a casa”.

Prima del rientro, per i Segretari il piacere di incontrare anche il Vice Presidente Michael Terenzi, i membri del direttivo e la Console Vincenzina Toccaceli Crescentini, sempre pronti nel promuovere scambi e iniziative volti a mantenere vivo il legame con il Titano. Detroit è la più grande tra le 25 comunità di sammarinesi sparse nel mondo: fondata nel 1979 conta attualmente 1.150 soci.

“Il calore e la dedizione dei nostri concittadini esprimono con chiarezza l’importanza delle comuni radici e aprono la strada a nuove opportunità di scambio culturale e sviluppo condiviso” - ha evidenziato il Segretario Fabbri. “La nostra presenza qui – ha aggiunto Bevitori - è una testimonianza tangibile della volontà costante del Governo di coltivare rapporti autentici e solidali, trasformando ogni incontro in un ponte tra la nostra tradizione millenaria e le sfide del futuro”.

Non sono mancate le domande rivolte dalla platea ai due membri di Governo, interessata ad esempio alla questione del voto per corrispondenza e al tema aeroporto. Un invito infine a riportare oltreoceano, anche in vista del 50° anniversario del San Marino Social Club nel 2026, manifestazioni con artisti sammarinesi, come omaggio al patrimonio culturale e sociale della Repubblica.

