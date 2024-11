SOLIDARIETÀ Un pulmino per Natale: l'appello di Attiva-Mente alla Comunità per acquistare un mezzo attrezzato Quello attuale è ormai inadeguato e vecchio per le esigenze di trasporto delle persone con disabilità

Un pulmino per Natale: l'appello di Attiva-Mente alla Comunità per acquistare un mezzo attrezzato.

In vista del natale, l’Associazione Attiva-Mente, impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e nella promozione dell’inclusione sociale, lancia un accorato appello a tutti i cittadini, alle imprese e alle istituzioni del territorio per contribuire all’acquisto di un nuovo pulmino accessibile e attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Il pulmino attualmente in uso, ha oltre 15 anni di servizio, ma il tempo e l'usura e il crescente bisogno di trasporti lo rendono ormai inadeguato a garantire un servizio sicuro e all’altezza delle esigenze.

"Non possiamo rischiare di fermarci, poiché un mezzo di questo genere rappresenta una risorsa e un collegamento essenziale con il mondo esterno, per chi vive determinate disabilità: terapie, attività sociali, sportive e educative dipendono dalla possibilità di muoversi liberamente, in sicurezza e affidabilità. Per questo abbiamo bisogno di aiuto". scrive Attiva-mente, che confida nella generosità e nell’impegno della comunità per raggiungere l’obiettivo il prima possibile.

"Ogni donazione, anche piccola, è un passo verso un futuro migliore per tante persone".

Si può contribuire attraverso una donazione al conto solidale dedicato al progetto presso la Banca Sammarinese di Investimento IBAN: SM57Q0328709803000030318428 (Causale: Donazione per acquisto pulmino);

L'associazione si impegna a dare visibilità e un ringraziamento speciale a tutti i donatori. Per maggiori informazioni sul progetto: contatto@attiva-mente.info, oppure al numero Whatsapp 337 1010500.

