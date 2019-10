Un pulmino per persone con 'bisogni speciali' donato al Casale la Fiorina

Consegnato al Casale la Fiorina un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con bisogni speciali che l'Associazione Progetto del Cuore, nell'ambito dei progetti di trasporto solidale, ha donato all'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria. Un dono per intensificare le attività esterne che l'associazione organizza per i propri iscritti, permettendo anche alle persone meno autonome di partecipare. “Siamo sempre stati in prima linea per sostenere le attività delle associazioni di volontariato che si prodigano con costanza e grande merito nella nostra società” - commenta il Segretario alla Sanità Franco Santi.