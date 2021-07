BOTTA E RIPOSTA "Un ricco programma contrapposto ad anni di immobilismo": la Segreteria al Turismo risponde ad RF

“La Segreteria per il Turismo lavora con convinzione per la crescita del settore nonostante i deliri di Repubblica Futura provino a fare chiedere il contrario”: così la Segreteria risponde ad RF, dopo il critico intervento sulle aperture serali chieste da Pedini Amati. La Segreteria contrappone un programma definito prestigioso, ricco e vario a tutto ciò che “non è stato fatto- si legge in una nota- durante la loro lunghissima permanenza a Palazzo”. "Nessuna monorotaia, nessun dirigibile, piuttosto voucher vacanza e iniziative di rilancio post Covid, Tavolo turistico Territoriale e accordi bilaterali”, così la nota che termina richiamando la compattezza del Congresso e il sostegno ricevuto dai colleghi Segretari alle iniziative promosse.

