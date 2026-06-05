Un sabato speciale: riapre il Villino Bonelli. A Marino Cardinali dedicato il piazzale del Parco Montecchio

Nel video le interviste ad Angela Venturini, Membro Direttivo Gruppo Escursionisti “La Genga” e Alessandro Barulli, Membro Direttivo Associazione Micologica Sammarinese

Ambiente, cultura, memoria. Le parole chiave non di un sabato qualunque, ma di una giornata all'insegna della partecipazione, in un susseguirsi di eventi celebrativi dell'identità sammarinese.

“Giochiamo di squadra – osserva il Segretario di Stato Matteo Ciacci – le ferite del nostro territorio devono essere riportate a lustro. Le stiamo rigenerando”.

Dunque, la riapertura del Villino Bonelli, alle 10.00 – luogo di valore restituito, dopo anni, alla collettività - e l'intitolazione del Piazzale del Parco di Montecchio a Marino Cardinali, storico fondatore dell'Associazione Micologica, in programma alle 10.30. Sono i due momenti clou, nell'ottica del rilancio dell'intera area, preceduti alle 8.00 dalla tradizionale Camminata de “La Genga”. 5 chilometri e mezzo di percorso con partenza da Viale Campo dei Giudei a Fonte dell'Ovo, per tuffarsi nelle bellezze naturalistiche locali e perché no, imparare l'ecologia dei funghi grazie al micologo Gianrico Vasquez. "Vivere l'ambiente ma anche essere guardiani dell'ambiente, - sottolinea Angela Venturini, Membro Direttivo Gruppo Escursionisti “La Genga” - questo consente il fatto di camminare a piedi. Domani attraverseremo un sentiero che i nostri soci volontari hanno riaperto dopo tanti anni di dimenticanza attraverso il lato sud-ovest, nord-ovest del Monte e quindi consentirà di rivedere, riapprezzare un luogo che un tempo i nostri antichi progenitori usavano come orti".

A tracciare un excursus esaustivo dell'operato di Marino Cardinali a tutela dell'ambiente, Sante Vagnetti, oggi alla guida dell'AMS. Cardinali, pioniere della sensibilità ecologica nel Paese, simbolo della lotta a difesa del territorio e della cittadinanza attiva. “Dedicargli il piazzale antistante la sede Micologica, un cerchio che si chiude” - rileva il promotore dell'iniziativa, Alessandro Barulli. "Domani avremo l'inaugurazione di questo piazzale a lui dedicato, - afferma - a questo nostro maestro, un maestro che ci ha insegnato a lottare per il nostro Paese e lui l'ha sempre fatto in prima persona, anteponendo gli interessi del paese ai suoi personali".

Si occupa degli animali di Montecchio, APAS e a proposito degli interventi di riqualificazione, la volontaria Olivia Marani guarda non solo all'utilità ma anche alla bellezza delle strutture che li ospitano, “perché proprio la cura – rimarca - spinge anche a comportamenti più virtuosi”.

Parte attiva del progetto Villino Bonelli sarà infine USOT sulla scia del filone "Dalla Terra alla Tavola", nell'ambito della ristorazione per le iniziative che verranno, con un doppio compito: tutela della dimora storica – spiega il coordinatore Alessandro Zanotti – e utilizzo esclusivo dei prodotti del territorio.

Per tutta la durata degli eventi, servizio navetta a disposizione dei cittadini.

Nel video le interviste ad Angela Venturini, Membro Direttivo Gruppo Escursionisti “La Genga” e Alessandro Barulli, Membro Direttivo Associazione Micologica Sammarinese