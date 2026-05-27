Un salto da mille euro: sanzionati a Rimini minorenni per tuffi dalla banchina

Sole, caldo, Rimini. E un'idea che sembra divertente, magari da condividere sui social, finché non arriva la Guardia Costiera e il like diventa carissimo. È accaduto ad un gruppo di minorenni, che hanno scelto il porto canale di largo Boscovich come set per i loro tuffi. Intercettati da una pattuglia della polizia marittima sono stati fermati, identificati, e i loro genitori convocati in Capitaneria. Niente più esibizioni acquatiche e riprese trionfali. Perché tuffarsi da pontili e banchine non è solo vietato: è costosissimo. Le sanzioni previste vanno da 100 a 1.000 euro.

Senza dimenticare i rischi che può nascondere anche un salto apparentemente innocuo di pochi secondi: nel recente passato c'è chi ha riportato danni fisici permanenti. Fondali bassi, correnti, traffico portuale sono infatti un mix che non perdona. La Guardia Costiera avvisa: con l'arrivo della stagione turistica e l'operazione "Mari e Laghi sicuri 2026", i controlli si intensificheranno. Mare, pontili, imbarcazioni: occhi aperti ovunque, per scoraggiare quella che è diventata una moda, soprattutto tra giovanissimi. Il messaggio è chiaro: il porto non è una piscina. E il video di un tuffo epico, non vale il rischio.







