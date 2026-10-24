Un sammarinese ai vertici della ricerca mondiale: Davide Forcellini è 26º nell’Ingegneria civile

Studiare come resistono gli edifici ai terremoti, per proteggere persone e patrimonio. È il filo conduttore del lavoro di Davide Forcellini, ricercatore in Ingegneria Sismica e docente, indicato al ventiseiesimo posto mondiale nell’Ingegneria civile nella graduatoria annuale delle citazioni scientifiche ripresa dalla lista dei Top 2% Scientists 2026.

Un ranking - redatto dall'Università di Stanford - che analizza l'impatto reale e la qualità della ricerca su una banca dati di oltre 8 milioni di scienziati a livello globale. Non un risultato estemporaneo legato a una singola pubblicazione fortunata, ma una leadership scientifica e reputazionale solida e costante nel tempo: una riconferma ai vertici mondiali che prosegue ininterrottamente dal 2021. Laureato a Bologna, con collaborazioni nelle università californiane di San Diego e Berkeley, Forcellini si occupa di sicurezza sismica, ponti e interazione fra terreno e strutture.

Fra i suoi lavori, studi sulla Terza Torre e sulla protezione del David di Michelangelo. Con l’Università della California San Diego ha inoltre studiato nove edifici del centro storico sammarinese: rilievi tridimensionali e simulazioni per valutarne la vulnerabilità e i tempi di recupero dopo un sisma. Una ricerca che guarda oltre il danno: capire come restituire funzionalità ai luoghi, e continuità alla vita di una comunità. La ricerca di Forcellini dimostra come l'eccellenza scientifica sammarinese sia oggi un punto di riferimento globale per la salvaguardia del patrimonio e della memoria.









