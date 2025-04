Un sì che cambia la vita: i genitori di Giada Penserini incontrano gli studenti insieme ad AIDO ed ai medici dell'Infermi

Nel video l'intervista a Stefano Penserini, papà di Giada Emanuela Angelini, mamma di Giada Davide Morri Anestesista Lia Blatti, AIDO

Trasformare il dolore di una perdita in una opportunità di vita. Ed è di amore e speranza che parlano i genitori di Giada Penserini, morta a 16 anni, nell'estate del 2022, per le ferite riportate in un incidente stradale. Non dell'eternità di quei 4 giorni al Bufalini, non della morte. Al Teatro Titano un incontro con gli studenti del triennio delle scuole superiori per sensibilizzare sulla donazione di organi, insieme ad AIDO, Associazione Italiana Donatori di Organi e con la presenza di AVSSO San Marino. Nel 2024 sono 4692 i i trapianti di organi, 226 in più rispetto all'anno prima. C'è più consapevolezza, ma se un italiano su 3 rifiuta la donazione occorre maggiore sensibilizzazione. Presente per Aido Lia Blatti, trapiantata, Domenico Sergio, consigliere regionale delegato per il territorio riminese e trapiantato, Davide Morri Anestesista ed Emanuele Mambelli direttore di Nefrologia all'Infermi.

