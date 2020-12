"Un sorriso per i nonni sammarinesi": l'iniziativa per portare il Natale agli anziani soli

Nasce l'iniziativa benefica "Un sorriso per i nonni sammarinesi", pensata per portare vicinanza agli anziani che non hanno parenti o si ritrovano a dover trascorrere le festività in solitudine. Il progetto, a cura del gruppo "Un sorriso per Norcia & non solo", punta a far sentire il Natale ai tanti anziani in casa di riposo, nel reparto di Geratria, nel reparto Terapia intensiva e reparto Covid, che per via del coronavirus non potranno vedere figli e parenti.





Ai nonni sammarinesi ricoverati verrà portato un panettone, donato dal Panificio Zanotti di Faetano e una letterina di auguri scritta dai bambini delle scuole sammarinesi. La direzione scolastica ha già confermato la piena disponibilità per collaborare all'iniziativa. Per tutti gli sviluppi sull'iniziativa rimane attivo il gruppo facebook.