Un tavolo turistico territoriale per promuovere l'unicità del territorio

San Leo e San Marino insieme ai 106 comuni e alle 2 Regioni del Tavolo turistico territoriale, progetto lanciato a San Marino alla fine di luglio. "Oggi più che mai l'arma vincente è fare rete – commenta Valentina Guerra, delegata per San Leo ai rapporti con la Repubblica di San Marino – completando al meglio l'offerta turistica, valorizzando le nostre eccellenze culturali e territoriali e il prodotto tipico a km zero, sempre più richiesto e importantissimo per il futuro delle nostre aziende agricole e attività commerciali”. Inoltre è in partenza un progetto di turismo scolastico e di interscambio con Caserta, in collaborazione col Castello di Serravalle e i comuni di Coriano, Verucchio e Carpegna.