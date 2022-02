ESPOSIZIONE Un universo di penne e piume: il Campionato sammarinese di Colombicoltura

Ce n'è per tutti i gusti. Dal più grande del mondo, il “Romano” con un chilo e mezzo di peso e 70 cm di lunghezza, al più piccolo, il “Reggianino”, con i suoi 120 grammi. E poi il colombo con il vestito da sposa, quello con la coda da pavone e quello che nasconde la testa dentro il suo piumaggio. In mostra alla Sala pubblica di Murata nel weekend 40 razze per un totale di 200 colombi, portati da 10 espositori di tutta Italia per partecipare al concorso di bellezza. Il più raro è l'"Hagenaar", esemplare olandese: sono solo otto le coppie presenti nella penisola italiana. Non manca poi la razza autoctona: il Campagnolo sammarinese: "E' una razza creata negli ultimi 22 anni ed è unica nel suo genere - spiega il presidente dell'associazione sammarinese proprietari e amatori colombi, Alessandro Segnini Bocchia di San Lorenzo -. I colombi ornamentali come questi sono quelli da esposizione e possono costare dai 20 euro ai 400 euro". I colombi vivono fino a 20 anni e restano fedeli al partner fino alla sua morte. Molti dei soggetti esposti sono frutto di lunghe selezioni da parte di allevatori, senza la passione dei quali molte razze sarebbero estinte.

Nel video l'intervista al presidente dell'associazione sammarinese proprietari e amatori colombi, Alessandro Segnini Bocchia di San Lorenzo

