"Un uomo di fede e cultura": al Nuovo di Dogana evento per ricordare Luigi Negri

Un “uomo di fede e maestro di cultura”: il Titano ricorda la figura di Luigi Negri, già vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, con un convegno a lui dedicato. Appuntamento: sabato 25 novembre al Teatro Nuovo di Dogana, per tutta la giornata. Un evento curato, tra le altre realtà, dal Centro Internazionale Giovanni Paolo II, con il patrocinio della Segreteria agli Esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli organizzatori, ricevuti in Udienza dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, hanno ricordato l'apporto in territorio di monsignor Negri sul piano della laicità, per la cultura e sul fronte economico. Il suo “capolavoro”, affermano i curatori, è stato la visita di Papa Benedetto XVI, nel 2011. “Oggi più che mai – ha affermato la Reggenza – la comunità ha necessità di figure di riferimento di tale spessore”.

Nel servizio l'intervista a Marco Ferrini, direttore del Centro Internazionale Giovanni Paolo II

