Un villaggio in Centro città per promuovere l'agroalimentare sammarinese

Via Eugippo 16, da qui parte l'esperienza del Villaggio del Contadino, promossa dal Consorzio Terra di San Marino all'interno del progetto "Dalla Terra alla Tavola" della Segreteria di Stato per il Territorio. Una iniziativa che ha riscosso moltissimo successo tra i turisti ma anche tra i cittadini del Titano. L'obiettivo: far conoscere l'aspetto agroalimentare della Repubblica.

"Un'agricoltura veramente di eccellenza perché siamo piccoli però e abbiamo fatto la scelta di fare un'agricoltura di qualità. I nostri agricoltori si adoperano, si sono impegnati tantissimo e difatti i nostri turisti percorrendo via Eugippo potranno innanzitutto trovare il nostro shop che è l'Emporio degli Agricoltori Sammarinesi dove si trovano tutte le nostre produzioni. Poi in questi due giorni mettiamo in mostra e facciamo conoscere, raccontiamo, facciamo degustare i nostri prodotti. L'emozione è tanta perché notiamo proprio negli ospiti, qui i turisti che visitano poi oggi, sono tanti quelli che visitano le nostre cooperative che sono in via Eugippo, tanto stupore, tanta emozione e tanta gioia", le parole di Aida Maria Adele Selva – Presidente Consorzio terra di San Marino.

Tra i protagonisti di via Eugippo anche il truck “Dalla Terra alla Tavola”, un nuovo strumento per promuovere ancora di più i prodotti sammarinesi. Una iniziativa che animerà il centro città e che coinvolge tutte le Cooperative: quella dei prodotti agricoli, la Cantina, gli allevatori, gli olivicoltori, gli apicoltori e i tartufai. Ci saranno anche la pigiatura dell'uva, il laboratorio per realizzare la piadina, e molto altro. Una chiusura di stagione per il Consorzio che supera le aspettative.

"Per noi è stato davvero un piacere lavorare a stretto contatto con gli agricoltori e valorizzare il loro lavoro, i loro prodotti e anche il territorio dove loro lavorano ogni giorno, il loro ufficio letteralmente", dichiara Lucia Marani – Coordinatrice E...state col Consorzio.









