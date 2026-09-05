CONSORZIO TERRA SAN MARINO Un villaggio in Centro città per promuovere l'agroalimentare sammarinese Selva: "Ogni anno notiamo stupore e gioia da parte di cittadini e turisti"

Via Eugippo 16, da qui parte l'esperienza del Villaggio del Contadino, promossa dal Consorzio Terra di San Marino, una iniziativa che ha riscosso moltissimo successo tra i turisti ma anche tra i cittadini del Titano. L'obiettivo: far conoscere l'aspetto agroalimentare della Repubblica.

"Un'agricoltura veramente di eccellenza perché siamo piccoli però e abbiamo fatto la scelta di fare un'agricoltura di qualità. I nostri agricoltori si adoperano, si sono impegnati tantissimo e difatti i nostri turisti percorrendo via Eugippo potranno innanzitutto trovare il nostro shop che è l'Emporio degli Agricoltori Sammarinesi dove si trovano tutte le nostre produzioni. Poi in questi due giorni mettiamo in mostra e facciamo conoscere, raccontiamo, facciamo degustare i nostri prodotti. L'emozione è tanta perché notiamo proprio negli ospiti, qui i turisti che visitano poi oggi, sono tanti quelli che visitano le nostre cooperative che sono in via Eugippo, tanto stupore, tanta emozione e tanta gioia", le parole di Aida Maria Adele Selva – Presidente Consorzio terra di San Marino.

Una iniziativa che animerà il centro città e che coinvolge tutte le Cooperative: quella dei prodotti agricoli, la Cantina, gli allevatori, gli olivicoltori, gli apicoltori e i tartufai. Ci saranno anche la pigiatura dell'uva, il laboratorio per realizzare la piadina, e molto altro. Una chiusura di stagione per il Consorzio che supera le aspettative.

"Per noi è stato davvero un piacere lavorare a stretto contatto con gli agricoltori e valorizzare il loro lavoro, i loro prodotti e anche il territorio dove loro lavorano ogni giorno, il loro ufficio letteralmente", dichiara Lucia Marani – Coordinatrice E...state col Consorzio.



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