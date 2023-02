Un workshop su statistica e benessere della persona. Tanti gli spunti applicabili alla vita quotidiana

Nel video le interviste a Pietro Renzi (professore di Informatica e Statistica Unirsm), Alberto Franci (professore di Statistica Unirsm) e Filomena Maggino (professoressa di Statistica Sociale "La Sapienza")

Nell'ambito di un ciclo di workshop internazionali organizzato da Unirsm per i suoi studenti di Ingegneria Gestionale, la relazione di Filomena Maggino, docente di Statistica Sociale a “La Sapienza” di Roma, già consigliere dell'ex presidente del Consiglio Conte tra il 2018 e il 2021. Analisi dei dati socio-sanitari, programmazione e gestione dei servizi per la terza e quarta età sono i temi principali dei cinque incontri, iniziati il 26 gennaio, riuniti sotto il titolo “Il ruolo della statistica nel management sanitario”.

"Il workshop ha coinvolto alcuni tra i migliori professionisti e studiosi dall'Italia e dall'estero - illustra Pietro Renzi, professore di Informatica e Statistica Unirsm -. Il nostro obiettivo era quello di fornire agli studenti gli strumenti utili per indirizzarsi verso questa carriera". "Il nostro compito è anche formare i giovani in questo ambito di ricerca - aggiunge Alberto Franci, professore di Statistica Unirsm -. Una popolazione sammarinese in salute è la migliore risorsa che un Paese possa avere, quindi investire nella cultura del dato nel campo della salute significa migliorare la qualità della vita dei sammarinesi".

La statistica al servizio del benessere delle persone, dunque. Ma per la Maggino, dopo il trauma del Covid, c'è bisogno di un nuovo Umanesimo: "Non aver messo al centro delle decisioni pubbliche il benessere dei cittadini ma altre priorità - spiega la Maggino - ha fatto sì che andassimo in emergenza. A partire da questa riflessione ci stiamo rendendo conto che dobbiamo rimettere al centro dell'osservazione e delle decisioni pubbliche il benessere dei cittadini. In questo senso 'Nuovo Umanesimo', rimettere al centro le persone".

