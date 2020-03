Oggi, venerdì 20 marzo alle ore 11.00, Radio San Marino si unisce alla campagna promossa da Iss, “Una bandiera, una nazione". Radio accesa e finestre aperte per cantare tutti insieme l'inno sammarinese.

A seguire, verrà trasmesso anche l'inno italiano per sentirci vicini anche ai nostri amici e vicini di casa che nello stesso orario prenderanno parte all'iniziativa "Una radio per l'Italia". Un ulteriore modo per sentirci più uniti.