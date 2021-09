Una circolare riferisce alle università italiane di accettare la vaccinazione sammarinese fino al 15 ottobre

Dopo le segnalazioni del respingimento all'ingresso di università italiane di alcuni studenti sammarinesi, arriva una circolare esplicativa. Il documento, inviato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 8 settembre, mette in evidenza a tutti gli atenei italiani l'articolo 6 del decreto 111 italiano che prevede una specifica norma per i vaccinati di San Marino. Pertanto le università hanno ricevuto comunicazione di accettare il green pass del Titano fino alla scadenza del 15 ottobre. La circolare, comunicano Segreteria Istruzione e Segreteria Affari Esteri, è stata emanata grazie anche al lavoro delle competenti istituzioni e all’abile lavoro di tessitura diplomatica esercitato dagli Ambasciatori accreditati nei rispettivi Stati.

