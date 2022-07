Una festa per la consegna degli attestati di terza media "Il covid vi ha messo a dura prova in questo triennio, ma voi siete stati bravi" 356 i ragazzi che hanno superato l'esame di terza media

Una festa per la consegna degli attestati di terza media "Il covid vi ha messo a dura prova in questo triennio, ma voi siete stati bravi".

Consegna di diplomi ieri, nel corso di una cerimonia all'aperto che per la prima volta ha riunito davanti alla scuola di Fonte dell'Ovo i ragazzi che hanno superato l'esame di terza media e le loro famiglie. Divisi per gruppi. I ragazzi hanno ricevuto il loro diploma di licenza media consegnato dal dirigente scolastico Remo Massari. In tutto i ragazzi erano 356: . 229 iscritti alla scuola Fonte dell'Ovo e 127 provenienti da quella di Dogana. Per la prima volta a scuola ha voluto festeggiare con tutti i ragazzi, e non solo con chi ha superato l'esame con il massimo dei voti, il traguardo della fine dell'anno. Per i ragazzi di terza media infatti il covid ha costituito uno scomodo compagno di percorso dell'intero triennio. “La loro motivazione nel superare un momenti di isolamento così difficile.- spiegano dalla dirigenza scolastica- ci ha spinti ad organizzare una bella festa di fine anno, che sia ricordata da tutti loro”.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: