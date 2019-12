NATALE Una festa solidale Proseguono le visite della Reggenza nelle scuole: oggi l'incontro con le classi terze delle medie di Fonte dell'Ovo

Una festa all'insegna della solidarietà. Così le classi terze della Scuola Media di Fonte dell'Ovo hanno deciso di salutare e ospitare i Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni. “È solo grazie all'impegno e al lavoro dei ragazzi se siamo riusciti ad organizzare questo momento” sottolinea il preside Remo Massari. Sono state mostrate le foto dei diciassette ragazzi e ragazze adottate a distanza grazie al progetto di solidarietà portato avanti dall'istituto “ Un piccolo gesto per un grande obiettivo”. Si tratta di un percorso didattico - educativo per promuovere una cultura dell'aiuto, anche tramite la raccolta di fondi, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

La festa è poi proseguita con l'esibizione musicale e canora della “School Band”. Un'altra attività dell'istituto che nell'orario extra scolastico riunisce gli alunni per suonare e cantare. Per l'occasione all'esibizione si è unito anche un gruppo di coristi d'eccezione, quello formato dai professori. Sempre a sostegno del progetto di solidarietà poi è seguito il mercatino solidale dove è stato possibile acquistare gli oggetti realizzati da alunni, insegnanti e personale non docente.



I più letti della settimana: