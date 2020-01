LUTTO Una folla commossa ai funerali di Marino Bollini In Consiglio Grande e Generale un minuto di silenzio in suo omaggio

Una folla commossa ai funerali di Marino Bollini.

Erano in tanti questo pomeriggio al Santuario della Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore per l'ultimo saluto a Marino Bollini, scomparso venerdì scorso. Naturalmente la famiglia, gli amici - tanti i volti noti - che con Bollini hanno condiviso i lunghi anni della militanza nel mondo politico, come in quello sindacale. Compagni del Partito Socialista, di cui è stato membro attivo dagli anni '70, come del PSD, di cui è stato aderente e membro di Direttivo sin dalle origini nel 2005. Marino Bollini, a lungo consigliere della Repubblica - dal 1974 al 2001 - è stato per quattro volte Capitano Reggente. Accanto all'impegno politico, quello nel sindacato, dove è stato protagonista con incarichi dirigenziali, “sempre impegnato – così lo hanno ricordato nei giorni scorsi proprio i segretari Cdls e Csdl, Montanari e Tamagnini – nel rafforzare i valori della democrazia, della giustizia sociale e del progresso civile”.

Questa mattina, in apertura dei lavori del Consiglio Grande e Generale, l'aula ha reso omaggio alla sua memoria con un minuto di silenzio: "Un esempio di sensibilità civile e di appassionato impegno” – così lo hanno ricordato i Capitani Reggenti - protagonista indiscusso della vita politica, istituzionale e sociale del paese”.



Foto Gallery

I più letti della settimana: