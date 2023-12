SAN MARINO AEROSPACE Una Giornata Nazionale dello Spazio: la richiesta alla Segreteria Industria

Una Giornata Nazionale dello Spazio: la richiesta alla Segreteria Industria.

ISERC, International Space Economy Research Center, costituito a San Marino dalla società organizzatrice di San Marino Aerospace, evento che ha portato in cima al Monte Titano le più importanti aziende internazionali operanti nel settore dell’aerospazio, ha avanzato alla Segreteria di Stato per l’Industria, la richiesta di istituire anche nella Repubblica di San Marino la Giornata Nazionale dello Spazio.

La data scelta è il 16 dicembre, così come in Italia, nello spirito di consolidamento dei rapporti, anche istituzionali, tra le due nazioni in tema di aerospazio.

"Abbiamo ritenuto opportuno inoltrare questa richiesta perché vorremmo sensibilizzare oltre alle aziende che già fattivamente operando, oltre a enti, istituti di ricerca, il mondo civile, quello delle associazioni, ma in genere tutta la popolazione, a quella che sarà sempre più la funzione sociale ed umanitaria dei viaggi nello spazio - dice Raffaella Greco CEO di ISERC, precisando che space economy è la gamma di tutte quelle attività e risorse che creano valore e benefici per gli esseri umani così come definita dall’OCSE.

