AMBIENTE “Una guida per il futuro”: l'evento BSM Academy sulla mobilità sostenibile La mobilità sostenibile riguarda persone, merci, ambiente, ma anche il sistema economico, le tecnologie e gli investimenti.

Un tema di grande di rilevanza e interesse pubblico per esplorare scenari e prospettive della mobilità elettrica: è l'obiettivo dell'evento di Banca di San Marino Academy “Una guida per il futuro” insieme a piloti ed esperti del settore. La mobilità sostenibile riguarda persone, merci, ambiente, ma anche il sistema economico, le tecnologie e gli investimenti. È il fondamento per garantire una serie di servizi, inclusione ed equità sociale.

"Banca di San Marino - afferma Raffaele Bruni, presidente BSM - ha posto già da tempo il tema della sostenibilità al centro delle sue iniziative. È ben consapevole che una trasformazione di questa portata abbia bisogno di essere accompagnata con dei finanziamenti ad hoc".

“La sostenibilità è da anni misurata con i criteri ESG – aggiunge Aldo Calvani, direttore BSM - un lungo percorso che ha visto i primi veri albori durante gli anni ‘50, quando un economista iniziò la discussione dell’etica del business e della responsabilità sociale”.

Nel servizio le interviste a Raffaele Bruni (Presidente BSM) e Aldo Calvani (Direttore BSM)

