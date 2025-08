TALENT Una Miss per San Marino: sarà eletta nell'ambito di Miss Italia 2025 Ampia eco sulla stampa locale e italiana per la trasmissione in diretta della finale dello storico concorso, su San Marino Rtv e RaiPlay, il prossimo 15 settembre

Un'importante novità annunciata ieri, 31 luglio dal Direttore Generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio nell'ambito de “La Terrazza della Dolce Vita”, i salotti culturali di Simona Ventura e Giovanni Terzi, di cui quest'anno l'emittente di Stato sammarinese è media partner. Miss Italia torna in diretta il 15 settembre sul canale 550 di Rtv e su RaiPlay. “Questa collaborazione – commenta il Dg - sottolinea l’impegno comune nell'offrire contenuti di alta qualità e nel consolidare il ruolo di Rtv come piattaforma di eccellenza per eventi di grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale. La manifestazione – aggiunge - rappresenta un appuntamento imperdibile nel panorama dello spettacolo, si tratta del primo talent che ha dato la possibilità a tante di ragazze di affermarsi successivamente nel mondo del cinema e della televisione”.

La finale si terrà al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Le prefinali nazionali dal 2 al 5 settembre a Numana, in provincia di Ancona, dando così continuità alla presenza della Regione Marche nel percorso di selezione. Si compiace Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, per l'atteso “ritorno sul grande palcoscenico televisivo"; e con lei, il Sindaco sangiorgese, Valerio Vesprini.

Miss Italia guarda con occhio attento anche al Titano, perché porterà – come ha evidenziato il Direttore Sergio - all'elezione di una Miss San Marino: corona che nel 2023, durante la finale regionale del concorso di bellezza italiano, è andata all'allora 18enne Anna Foschi, confermandosi un'opportunità per mettere in mostra talenti, sogni e ambizioni. Stesso titolo e stessa opportunità che aveva spalancato le porte della moda e dello spettacolo alla sammarinese Maria Elisa Canti nel 2000, approdata su RaiUno alla finale di Miss Italia nel Mondo. Spicca, infine, Alessia Selva, bellezza del Titano che nel 2024 ha, invece, conquistato la fascia di Miss Romagna e già nel 2021 quella di Miss Sport Emilia-Romagna, alle prefinali del beauty contest nazionale.

