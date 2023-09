GEMELLAGGIO Una mostra fotografica e la cerimonia del tè, per sigillare il gemellaggio tra Xiamen e Città di San Marino In parallelo alla mostra anche un convegno sulla capacità dell'arte e dei musei di valorizzare il proprio territorio

Due città inserite tra i patrimoni mondiali UNESCO, collocate su due monti ed entrambe protette da fortificazioni antichissime. Quanto basta perché, nonostante 4 milioni di abitanti di differenza, la città di Xiamen e il Castello di Città di San Marino celebrassero il loro gemellaggio.

Per festeggiarlo alla Prima Torre è stata allestita una mostra fotografica che rende omaggio ai paesaggi più iconici delle due città. Una mostra che riprende quanto lo scorso marzo era stato fatto in Cina, con i cittadini di Xiamen che avevano potuto conoscere la realtà sammarinese.

“È l'inizio di uno scambio culturale tra le due città - ha detto il Capitano di Castello Tomaso Rossini - e speriamo presto di poter visitare Xiamen”.

Dietro al gemellaggio firmato nel 2021 il lavoro di Lorenzo Riccardi, delegato della giunta di Castello in Cina e quello di Stefano Yang sostenitore degli scambi culturali tra i due paesi. Per sigillare l’unione la città di San Marino è stata omaggiata da una solenne cerimonia del tè.

In parallelo alla mostra, l’università di San Marino ha organizzato sempre in Centro storico un convegno sulla capacità dell’arte, dei musei e delle mostre di valorizzare il loro territorio. Presenti i Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Luca Beccari, insieme ai Direttori di diversi Musei e Gallerie del circondario, tra cui Paolo Rondelli direttore degli Istituti Culturali sammarinesi.

Un convegno che, spiegano gli organizzatori, nasce dall’esigenza di riflettere sui cambiamenti che la cultura è in grado di apportare, in particolare in un momento storico segnato dall'utilizzo dei social.

Nel servizio le interviste a Tomaso Rossini e Ru Chen.

