Una notte di musica e spettacolo sul Titano

Musica live, spettacolo e tante emozioni sono andate in scena ieri sera sul palco di Campo Bruno Reffi per il primo spettacolo completamente made in San Marino. Una vera e propria festa della musica sul Titano. I ragazzi della San Marino Concert Band hanno accompagnato i cantanti di San Marino United Artists in un viaggio musicale sotto il cielo di una notte di fine estate.

Serata che ha riscontrato un grande successo tra il pubblico. Presenti anche due stand di Emergency e Unione Donne Sammarinese per la raccolta fondi per Pangea. Entrambe le iniziative legate alla terribile situazione che sta vivendo l'Afghanistan.