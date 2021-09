CAMPO BRUNO REFFI Una notte di musica e spettacolo sul Titano Ieri sera a Campo Bruno Reffi il concerto di San Marino United Artists e San Marino Concert Band

Musica live, spettacolo e tante emozioni sono andate in scena ieri sera sul palco di Campo Bruno Reffi per il primo spettacolo completamente made in San Marino. Una vera e propria festa della musica sul Titano. I ragazzi della San Marino Concert Band hanno accompagnato i cantanti di San Marino United Artists in un viaggio musicale sotto il cielo di una notte di fine estate.

La serata - condotta da Marco Corona - ha riscontrato un grande successo tra il pubblico. Presenti anche due stand di Emergency e Unione Donne Sammarinese per la raccolta fondi per Pangea. Entrambe le iniziative legate alla terribile situazione che sta vivendo l'Afghanistan.

Nel servizio l'intervista a Paolo Macina (San Marino United Artistis)



