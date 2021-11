KIWANIS Una notte riminese con Ilio Masprone

Sabato 13 novembre alle ore 20:00 il Grand Hotel di Rimini ospiterà la serata del Kiwanis club San Marino. L'ospite d’onore sarà il Cavalier Ilio Masprone, giornalista, editore ed ideatore di grandi eventi nazionali ed internazionali. Durante la serata il Cavalier Masprone avrà modo di raccontarsi per trasmettere ai presenti gli avvenimenti più degni di nota della sua vita. Ci sarà un menù con varie specialità gastronomiche. Il costo della serata è di 55 euro.

Il Kiwanis International descrive la sua mission come un'organizzazione mondiale di volontari impegnati a migliorare il mondo. E la riassumono attraverso il motto: “Serving the Children of the world”.

