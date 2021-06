"Una nuova era per San Marino RTV" al Begni l'incontro tra RSA e delegazione di governo L'accordo con l'Italia in materia radiotelevisiva sarà chiuso entro luglio

Siamo in dirittura d'arrivo, l'impegno da entrambe le parti è di chiudere l'accordo entro fine luglio. Condivisi i contenuti di base, che prevedono il trasporto del segnale di San Marino RTV su un altro canale che garantirà copertura in tutta Italia e il riconoscimento al Titano dell'aumento del contributo per il funzionamento dell'emittente Radiotelevisiva di Stato. "Come governo, hanno assicurato alla rappresentanza sindacale di RTV i Segretari di Stato agli Esteri Luca Beccari e al Lavoro e Informazione Teodoro Lonfernini- abbiamo sempre avuto l'obiettivo di garantire qualità operativa, migliorandone le condizioni dell'accordo"

Nel video l'intervista al Segretario agli Esteri Luca Beccari

