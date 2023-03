ANIMALI Una nuova famiglia per i cagnolini di Maria Cristina Ventura Quasi concluse anche le adozioni dei gatti rimasti senza padrona

Una nuova famiglia per i cagnolini di Maria Cristina Ventura.

“La solidarietà fa davvero miracoli!”. Un annuncio che fa bene al cuore, soprattutto perché non scontato: i 9 cagnolini che avevano trovato rifugio all'Apas dopo la scomparsa di Maria Cristina Ventura, hanno tutti trovato una famiglia. Amici pelosi, sottolinea la Protezione animali di San Marino, anche molto anziani e bisognosi di cure e affetto.

Ed anche i numerosi gatti accuditi da Maria Cristina Ventura, dispersa a fine gennaio in Valmarecchia e ritrovata senza vita dopo cinque giorni, hanno trovato una nuova casa. All'appello mancano ancora otto mici disponibili per l'adozione da effettuare con pre affido entro il 20 marzo. Mentre altri sei devono ancora rimessi in forma prima di poter essere adottati. Per proporsi, è possibile contattare la pagina Facebook “Adozioni gatti in Valmarecchia e Rimini” o inviare un messaggio Whatsapp al 3355708296.

