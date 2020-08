"Una nuova visione per l'Europa": il contributo di San Marino al Meeting 2020

L'incontro fra Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri e Emanuela Del Re, vice ministra agli Esteri

San Marino offre il suo punto di vista alla discussione sull'Europa, mai come oggi al centro delle dinamiche politiche ed economiche, totalmente messe in discussione dopo l'emergenza coronavirus. La Repubblica, sottolinea il Segretario di Stato Luca Beccari, sul palco del Meeting insieme al presidente del Parlamento europeo David Sassoli intervenuto da remoto, avrebbe tutte le caratteristiche per essere Paese membro dell'Unione Europea e fors'anche Paese fondatore, ma che per una serie di circostanze sta oggi negoziando un accordo di associazione. In mattinata l'incontro bilaterale con la vice ministra degli Esteri Emanuela Del Re, con la quale sono stati affrontati una serie di argomenti cari ai due Paesi.

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri, e a Emanuela Del Re, vice ministra agli Esteri